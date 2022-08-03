Загалом заявки на участь в урядовій програмі станом на 2 липня подали лише трохи більше ніж 5 300 роботодавців. Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у телеграмі.

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Динаміка подання заявок зростає

Нардеп повідомив, що на програму компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб уряд на початку її впровадження виділив 200 мільйонів гривень. За час дії програми було використано лише 88 мільйонів гривень (44%). Ще місяць тому витрати складали лише 26% від виділеного бюджету.

При цьому, за програмою було працевлаштовано поки лише 8 966 внутрішньо переміщених осіб, проте динаміка зростає – за минулий місяць цей показник зріс на майже 3 тисячі осіб.

Брати участь не поспішали й безпосередньо роботодавці. Лише 5 357 підприємців та компаній подали заявку на те, щоб отримувати грошову компенсацію від держави за працевлаштування ВПО. Протягом липня до показника додалися приблизно 2 тисячі роботодавців.

Нагадаємо, що у межах урядової програми роботодавці можуть отримати компенсації у розмірі 6 500 гривень за кожного працевлаштованого внутрішнього переселенця протягом двох місяців з дня офіційного виходу ВПО на роботу.

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Як роботодавцю отримати компенсацію від держави

Для того, щоб отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи, роботодавець повинен відповідати 3 критеріям:

стояти на обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

подати актуальну податкову звітність за минулий рік;

не бути бюджетною організацією або фондом соціального страхування.

Якщо роботодавець відповідає усім критеріям, він повинен укласти трудовий договір з людиною, яку бере на роботу, та зареєструвати дані про неї. Це можна зробити за допомогою порталу "Дія". Протягом 5 днів після цього можна подати заявку на компенсацію від держави, додавши до неї документи, які підтверджують виплати та відрахування.

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