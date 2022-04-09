Згідно з документом уряду, це поширюється на роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану.

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Зазначимо, що ці працівники отримують статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування.

Ще раніше Кабмін схвалив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування переселенців під час воєнного стану в Україні.

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачуються податки, зокрема єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Водночас компенсацію не зможуть отримати роботодавці, які є бюджетними установами чи фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

До слова, США передали Україні допомогу від Центру лідерства. Мовиться про 18 спеціальних модульних будинків, які можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов. ЇХ передадуть на Київщину.

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