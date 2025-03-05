Китай збільшує витрати на оборону: скільки тепер Пекін витрачатиме на військо

Китайський уряд ухвалив рішення про збільшення бюджету на оборону. Витрати на цей сектор мають зрости на 7,2%.

Навіщо Китай збільшує оборонний бюджет

Китай планує продовжувати розбудову сучасної армії, повідомляє 24 Канал з посиланням на АР.

Читайте також Чехія припинила отримувати нафту нафтопроводом "Дружба": що надалі робитиме Прага

Пекін прагне протидіяти впливу США в Азії. До того ж Китай має намір посилити свої територіальні претензії.

Зауважте! Завдяки збільшенню бюджету, Китай хоче покращити навчання та життя своїх військовослужбовців. Зараз у китайському війську служить більш як 2 мільйони осіб.

Під час засідання законодавчого органу КНР, було оголошено про те, що китайський оборонний бюджет на цей рік – 245 мільярдів доларів.

Пентагон і багато експертів кажуть, що загальні витрати Китаю на оборону можуть бути на 40% вищими або більшими через статті, включені в інші бюджети,

– зазначається в матеріалі AP.

Зверніть увагу! Зараз найбільше у світі на військо витрачає США. На другому місці Китай. Водночас саме КНР має найбільший у світі військово-морський флот.