Мали платити на декілька десятків гривень більше: у скільки обійшлися б нові тарифи на воду

Якби рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення не скасували, то українці платили б в середньому на 32% більше за воду, ніж у попередні роки.

Скільки довелося б платити за воду по-новому

За рішенням НКРЕКП тарифи на водопостачання та водовідведення мали в середньому збільшитися у липні на 32%. За новими тарифами платіжка для сімей могла зрости приблизно на 60 гривень.

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Рішення про підвищення тарифів скасували, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно заявив , що вартість води не підійматимуть аж до завершення війни.

Водночас для деяких водоканалів ціна мала встановлюватися у два етапи та складати ціну трішки вище середнього: Вінницяоблводоканал, Житомирводоканал, Новомосковськ водоканал, Дніпро-Західний Донбас, Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, Дніпро-Кіровоград, Дрогобичводоканал, Тернопільводоканал, Черкасиводоканал, Чернігівводоканал, Броваритепловодоенергія, а також для Укрзалізниці.

Теперішні тарифи на воду

Після скасування рішення про підвищення ціни залишилися незмінними й зараз становлять: