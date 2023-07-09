Должны были платить на несколько десятков гривен больше: во сколько обошлись бы новые тарифы на воду
Если бы решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод не отменили, то украинцы платили бы в среднем на 32% больше за воду, чем в предыдущие годы.
Сколько пришлось бы платить за воду по-новому
По решению НКРЭКУ тарифы на водоснабжение и водоотвод должны в среднем увеличиться в июле на 32%. По новым тарифам платежка для семей могла вырасти примерно на 60 гривен.
Читайте также Одни подняли, другие отменили: что происходит с повышением тарифов на воду в УкраинеОбратите внимание! Решение о повышении тарифов было отменено, а премьер-министр Денис Шмигаль недавно заявил, что стоимость воды не будет подниматься до завершения войны.
В то же время для некоторых водоканалов цена должна была устанавливаться в два этапа и составлять цену немного выше среднего: Винницаоблводоканал, Житомирводоканал, Новомосковск водоканал, Днепр-Западный Донбасс, Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, Днепр-Кировоград, Дрогобычводоканал, Тернопольводоканал, Черкассыводоканал, Черниговводоканал, Броварытепловодоен.
Нынешние тарифы на воду
После отмены решения о повышении цены остались неизменными и составляют:
- Киевводоканал: водоснабжение – 16,16 гривны за кубометр, водоотвод – 14,22 гривны за кубометр;
- Днепр-Кировоград: водоснабжение – 25,21 гривны кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр;
- Львовводоканал: водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр.