У боржників не забиратимуть гроші під час війни: кого це стосується

27 лютого 2023, 14:37
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Джерело:

Мінреінтеграції

Уряд підтримав законопроєкт, який захистить вразливі категорії населення у складних фінансових ситуаціях. Тепер стягувати гроші з боржників, а саме отримувачів благодійної допомоги, заборонено.

За що не стягуватимуть гроші

Відповідно до законопроєкту, не стягуватимуть матеріальну допомогу від громадських, благодійних і міжнародних організацій. До цього переліку входить й допомоги на проживання, яка виплачується внутрішньо переміщеним особам.

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала парламентарів якнайшвидше впровадити таку ініціативу.

Не можна в людини забирати останнє, стягувати кошти, які часто є єдиним джерелом для існування найбільш незахищених! Це треба усвідомлювати. Сподіваюся на розуміння та підтримку з боку парламентарів. Закликаю народних депутатів впровадити цю ініціативу якнайшвидше!
– каже віцепрем'єр-міністерка.

У пенсіонерів-боржників можуть відібрати частину пенсії

Нагадуємо, що зараз в Україні є законні підстави для того, щоб відібрати частину пенсії у пенсіонерів. У разі судової постанови пенсіонери-боржники змушені віддати до 50% пенсії, яка буде автоматично перерахована на оплату боргу.

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Зараз мінімальна пенсія становить 2 093 гривень, а максимальна пенсія – 20 930 гривень.

  • Пенсії по інвалідності вираховуються відповідно до віку, групи та страхового стажу людини. 2 300 гривень — в осіб з інвалідністю I групи, а в осіб з інвалідністю II – III групи, які не працюють – 2 100 гривень. 
  • Ті, хто мають повний стаж (у жінок – від 30 років, у чоловіків – від 35) отримують 2 500 гривень, а ті, хто старше 70 років з повним стажем – 3 000 гривень.
  • Загальний розмір пенсії військовослужбовців не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, тобто 4 395,30 гривні.
  • Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника – 4 186 гривень.

Автор: Валерія Городинська