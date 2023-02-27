У боржників не забиратимуть гроші під час війни: кого це стосується
Джерело:Мінреінтеграції
Уряд підтримав законопроєкт, який захистить вразливі категорії населення у складних фінансових ситуаціях. Тепер стягувати гроші з боржників, а саме отримувачів благодійної допомоги, заборонено.
За що не стягуватимуть гроші
Відповідно до законопроєкту, не стягуватимуть матеріальну допомогу від громадських, благодійних і міжнародних організацій. До цього переліку входить й допомоги на проживання, яка виплачується внутрішньо переміщеним особам.
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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала парламентарів якнайшвидше впровадити таку ініціативу.
Не можна в людини забирати останнє, стягувати кошти, які часто є єдиним джерелом для існування найбільш незахищених! Це треба усвідомлювати. Сподіваюся на розуміння та підтримку з боку парламентарів. Закликаю народних депутатів впровадити цю ініціативу якнайшвидше!
– каже віцепрем'єр-міністерка.
У пенсіонерів-боржників можуть відібрати частину пенсії
Нагадуємо, що зараз в Україні є законні підстави для того, щоб відібрати частину пенсії у пенсіонерів. У разі судової постанови пенсіонери-боржники змушені віддати до 50% пенсії, яка буде автоматично перерахована на оплату боргу.
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Зараз мінімальна пенсія становить 2 093 гривень, а максимальна пенсія – 20 930 гривень.
- Пенсії по інвалідності вираховуються відповідно до віку, групи та страхового стажу людини. 2 300 гривень — в осіб з інвалідністю I групи, а в осіб з інвалідністю II – III групи, які не працюють – 2 100 гривень.
- Ті, хто мають повний стаж (у жінок – від 30 років, у чоловіків – від 35) отримують 2 500 гривень, а ті, хто старше 70 років з повним стажем – 3 000 гривень.
- Загальний розмір пенсії військовослужбовців не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, тобто 4 395,30 гривні.
- Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника – 4 186 гривень.