Блекаути можуть повернутися: яким регіонам загрожують 20-годинні відключення

Тривалі відключення світла можуть повернутися за умов низької температури. Наразі в зоні ризику – цілих п’ять областей.

Погодні умови та відключення світла

Ймовірність тривалих відключень світла зростає зі зниженням температури, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главред". Ситуацію можуть ускладнити аварії та сильні морози, що призведе до відключень електроенергії на 20 годин та більше.

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Найкритичніша ситуація в Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях. Ці регіони, ймовірно, зазнають найбільших відключень.

Якщо буде температура мінус 10 градусів за Цельсієм вдень і ще нижче вночі, то відключення можуть тривати щонайменше по 6 – 7 годин на добу,

– повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Щобільше, ракетні удари Росії по розподільчих підстанціях можуть серйозно вплинути на роботу атомних електростанцій та причиняти їхню зупинку та провокувати можливий блекаут.

Якщо такі удари будуть завдані, теоретично та практично ремонт може зайняти тиждень-два. Тож вважайте, що протягом цього часу кожен житиме, як може,

– підкреслив Корольчук.

Та попри все, як каже Юрій Корольчук, пройти зиму без відключень не вийде. За його словами, навіть у разі теплої зими споживання зростатиме, тож відключень електроенергії уникнути не вдасться.