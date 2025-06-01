Пенсіонери можуть втратити до 50% виплат: в Україні планують нові відрахування:
- В Україні планують встановити відрахування з пенсій за судовими рішеннями в розмірі від 20% до 50% для деяких категорій пенсіонерів.
- Стягнення можливі лише якщо пенсія не опускається нижче 2 361 гривні, а пенсіонер може відмовитися від цієї норми.
Деяким українським пенсіонерам загрожує втрата до половини пенсійних виплат. За яких обставин можуть здійснюватися такі відрахування та які причини їх впровадження, читайте далі.
За що українцям можуть скоротити пенсію
В Україні планують встановити максимально допустимий розмір відрахувань із пенсій за судовими рішеннями: від 20% до 50%. повідомляє 24 Канал із посиланням на Федерацію профспілок України.
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Пенсії стягуватимуть у разі, якщо пенсіонеру нарахували надміру виплачені суми через його зловживання або правопорушення, зокрема:
- виплату аліментів;
- відшкодування збитків через розкрадання майна підприємств і організацій;
- відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я або у зв’язку зі смертю потерпілого;
- повернення переплачених сум заробітної плати.
Про відповідний проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсій окремим категоріям осіб та уточнення способу внесення змін до деяких законів України,
– йдеться у повідомленні.
Згідно з законодавством, такі стягнення можливі лише за умови, що після відрахування розмір пенсії не опускається нижче 2 361 гривні. Проте пенсіонер може відмовитися від застосування цієї норми.
Важливо! В інших випадках щомісячні відрахування не можуть перевищувати 20% від пенсії.