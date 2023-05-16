Українці зберігають в банках майже 1 трильйон гривень: кому довірили свої гроші

Майже третина українців зберігає свої гроші в Приватбанку – 336,8 мільярда гривень. На другому місці – з великим відривом, – Ощадбанк, 169,5 мільярда гривень.

Яким банкам довіряють українці

В перших десяти банках рейтингу НБУ українці зберігають левову частину своїх коштів – 823 млрд грн. Однак в жодній іншій установі, крім Приватбанку та Ощадбанку, не зберігається більш ніж 100 мільярдів гривень:

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Райффайзенбанк – 57 мільярдів гривень;

Універсалбанк – 52,7 мільярда гривень;

Сенс Банк – 43,6 мільярда гривень;

ПУМБ – 40,4 мільярда гривень;

Укрсиббанк – 34,8 мільярда гривень;

Укрексімбанк – 32,5 мільярда гривень;

Укргазбанк – 30,9 мільярда гривень;

ОТП Банк – 24,8 мільярда гривень.

Цікаво! Всього ж в 65 банках українці зберігають 944,6 мільярда гривень, з яких 583,5 мільярда складають кошти на вимогу.

Ставки за депозитами перевищать інфляцію

Зі свого боку, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова допускає, що ставки за депозитами у банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції. Понад те, вони можуть навіть перевищити його.

Якщо буде все йти за нашим прогнозом… то не виключно, що в якийсь момент дохідність цих депозитів буде дорівнювати рівню інфляції або навіть перевищить,

– каже заступниця голови Нацбанку.