Очікується розворот: впаде чи виросте долар в ціні

Наприкінці минулого тижня гривня на готівковому ринку зміцнилася. Втім цього тижня ситуація може змінитися. Банкірка Анна Золотько прогнозує, що курс долара може дещо подорожчати.

Що відбувається з вартістю долара

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що попит на іноземну валюту в усіх сегментах ринку на початку минулого тижня відчутно зріс.

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За її словами, українці збільшили купівлю валюти безготівковими каналами, суттєво збільшився обсяг попиту й на ВРУ – у понеділок-вівторок середньоденний обсяг торгів сягнув 230 мільйонів доларів.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На цьому фоні долар дорожчав в усіх сегментах: на ВРУ котирування сягали максимальних позначок на рівні 39,38 гривні за долар, у готівковому сегменті вартість американського долара ситуативно перевищувала позначку 39,50 гривні за долар. Проте вже у середу попит почав відчутно послаблюватися.

Відтак, на ВРУ середньоденний обсяг торгів з середи по п’ятницю скоротився до 127 мільйонів доларів. Це призвело до швидкого падіння котирувань та спровокувало зміцнення гривні у готівковому сегменті.

Прогноз курсу на цей тиждень

Окремі банки, відчуваючи серйозну конкуренцію з боку готівкового ринку, наприкінці тижня навіть влаштовували акції, пропонуючи безготівковий долар у застосунках по зниженому курсу.

До кінця минулого тижня середня вартість долара опустилася до 39,2 – 39,25 гривні за долар. При цьому котирування на ВРУ у другій половині п’ятниці знизилися до 38,80 – 38,85 гривні за долар.

Примітно, що наприкінці минулого тижня бізнес активно реалізовував накопичену відкладену пропозицію валюти. Відтак НБУ не тільки продавав її з резервів, а й купував,

– заважує Золотько.

Загалом протягом тижня регулятор придбав на ВРУ 29,6 мільйона доларів, а продав 483,6 мільйона доларів, що на 171 мільйона доларів менше, ніж тижнем раніше.

З огляду на хвилю зміцнення гривні у другій половині минулого тижня, в найближчі 7 днів можна очікувати на розворот цього тренду через реалізацію імпортерами відкладеного попиту.

Анна Золотько наголошує, що готівковий ринок буде ретельно слідкувати за торгами на ВРУ та оперативно реагувати на курсові зміни. Відтак, вартість готівкових доларів протягом цього тижня знаходитиметься в діапазоні 39 – 39,6 гривні за долар.

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