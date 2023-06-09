Чи чекати змін щодо курсу наступного тижня

В експертному середовищі прогнозують, що курс впродовж наступного тижня буде майже тотожним до поточної ситуації. А певні коливання будуть не суттєвими та в межах норми.

Яка буде ситуація з курсом

У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розповів, що готівковий курс наступного тижня залишатиметься стабільним з незначними поточними коливаннями.

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Відтак вартість долара коливатиметься в діапазоні від 37 до 38 гривень, а євро – від 40 до 41 гривні.

Серед основних факторів, що "цементуватимуть" ситуацію на валютному ринку, є як заходи НБУ зі збереження балансу, так і дії ЗСУ щодо повернення окупованих територій.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Таким фактором є збереження балансу між попитом і пропозицією на валюту та продовження політики популяризації гривні в НБУ, як найбільш надійної валюти для збереження та примноження наявних статків громадян.

Крім того, важливим фактором є макрофінансова допомога від ЄС, США та міжнародних фінансових організацій.

Відтак, за даними Мінфіну, за 5 місяців 2023 року від ЄС, США та МВФ, без врахування допомоги інших країн-партнерів, Україна отримала сумарно понад 16,8 мільярда доларів. Це в середньому 3,4 мільярда доларів щомісяця.

Нагадаю, нещодавно МВФ провела аудит виконання Україною взятих на себе зобов’язань в рамках 4-річної програми співпраці, тому найближчими днями очікується, що держава отримає другий транш за цією програмою на 900 мільйонів доларів, а США виділили грант на 1,25 мільярда доларів на компенсацію частини соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету,

– каже Лєсовий.

Інші фактори, що впливають

Розвиток економіки країни. Йдеться зокрема й про завершення посівної кампанії, розвиток малого та середнього бізнесу, поступового збільшення обсягів виробництва та торгівлі, зростання податкових надходжень.

Експортні надходження, потенційне розширення переліку експортованих товарів та продукції,

І, звичайно, ефективні дії ЗСУ зі звільнення захоплених територій.

До прикладу, у травні податкові надходження вперше з початку широкомасштабного вторгнення перевищили зовнішні запозичення –