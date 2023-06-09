Яка буде ситуація з курсом

У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розповів, що готівковий курс наступного тижня залишатиметься стабільним з незначними поточними коливаннями.

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Відтак вартість долара коливатиметься в діапазоні від 37 до 38 гривень, а євро – від 40 до 41 гривні.

Серед основних факторів, що "цементуватимуть" ситуацію на валютному ринку, є як заходи НБУ зі збереження балансу, так і дії ЗСУ щодо повернення окупованих територій.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Таким фактором є збереження балансу між попитом і пропозицією на валюту та продовження політики популяризації гривні в НБУ, як найбільш надійної валюти для збереження та примноження наявних статків громадян.

Крім того, важливим фактором є макрофінансова допомога від ЄС, США та міжнародних фінансових організацій.

Відтак, за даними Мінфіну, за 5 місяців 2023 року від ЄС, США та МВФ, без врахування допомоги інших країн-партнерів, Україна отримала сумарно понад 16,8 мільярда доларів. Це в середньому 3,4 мільярда доларів щомісяця.

Нагадаю, нещодавно МВФ провела аудит виконання Україною взятих на себе зобов’язань в рамках 4-річної програми співпраці, тому найближчими днями очікується, що держава отримає другий транш за цією програмою на 900 мільйонів доларів, а США виділили грант на 1,25 мільярда доларів на компенсацію частини соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету,

– каже Лєсовий.

Інші фактори, що впливають

Розвиток економіки країни. Йдеться зокрема й про завершення посівної кампанії, розвиток малого та середнього бізнесу, поступового збільшення обсягів виробництва та торгівлі, зростання податкових надходжень.

До прикладу, у травні податкові надходження вперше з початку широкомасштабного вторгнення перевищили зовнішні запозичення – із 328 мільярда гривень надходжень загального фонду більш як 209 мільярда гривень отримано із внутрішніх джерел.