Яка буде ситуація з курсом
У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розповів, що готівковий курс наступного тижня залишатиметься стабільним з незначними поточними коливаннями.
Читайте також Курс долара у травні: в НБУ розповіли, як вплинули на валютний ринок
Відтак вартість долара коливатиметься в діапазоні від 37 до 38 гривень, а євро – від 40 до 41 гривні.
Серед основних факторів, що "цементуватимуть" ситуацію на валютному ринку, є як заходи НБУ зі збереження балансу, так і дії ЗСУ щодо повернення окупованих територій.
Таким фактором є збереження балансу між попитом і пропозицією на валюту та продовження політики популяризації гривні в НБУ, як найбільш надійної валюти для збереження та примноження наявних статків громадян.
Крім того, важливим фактором є макрофінансова допомога від ЄС, США та міжнародних фінансових організацій.
Відтак, за даними Мінфіну, за 5 місяців 2023 року від ЄС, США та МВФ, без врахування допомоги інших країн-партнерів, Україна отримала сумарно понад 16,8 мільярда доларів. Це в середньому 3,4 мільярда доларів щомісяця.
Нагадаю, нещодавно МВФ провела аудит виконання Україною взятих на себе зобов’язань в рамках 4-річної програми співпраці, тому найближчими днями очікується, що держава отримає другий транш за цією програмою на 900 мільйонів доларів, а США виділили грант на 1,25 мільярда доларів на компенсацію частини соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету,
– каже Лєсовий.
Інші фактори, що впливають
- Розвиток економіки країни. Йдеться зокрема й про завершення посівної кампанії, розвиток малого та середнього бізнесу, поступового збільшення обсягів виробництва та торгівлі, зростання податкових надходжень.
- Експортні надходження, потенційне розширення переліку експортованих товарів та продукції,
- І, звичайно, ефективні дії ЗСУ зі звільнення захоплених територій.