Какая будет ситуация с курсом

В комментарии 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рассказал, что наличный курс на следующей неделе будет стабильным с незначительными текущими колебаниями.

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Следовательно, стоимость доллара будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривен, а евро – от 40 до 41 гривны.

Среди основных факторов, которые будут "цементировать" ситуацию на валютном рынке, есть как меры НБУ по сохранению баланса, так и действия ВСУ по возврату оккупированных территорий.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Таким фактором является сохранение баланса между спросом и предложением на валюту и продолжение политики популяризации гривни в НБУ как наиболее надежной валюты для сохранения и приумножения имеющихся доходов граждан.

Кроме того, важным фактором является макрофинансовая помощь ЕС, США и международных финансовых организаций.

По данным Минфина, за 5 месяцев 2023 года от ЕС, США и МВФ, без учета помощи других стран-партнеров, Украина получила суммарно более 16,8 миллиарда долларов. Это в среднем 3,4 миллиарда долларов ежемесячно.

Напомним, недавно МВФ провела аудит выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках 4-летней программы сотрудничества, поэтому в ближайшие дни ожидается, что государство получит второй транш по этой программе на 900 миллионов долларов, а США выделили грант в 1,25 миллиарда долларов. на компенсацию части социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета,

– говорит Лесной.

Другие факторы, влияющие

Развитие экономики страны. Речь идет в частности и о завершении посевной кампании, развитии малого и среднего бизнеса, постепенном увеличении объемов производства и торговли, росте налоговых поступлений.

К примеру, в мае налоговые поступления впервые с начала широкомасштабного вторжения превысили внешние заимствования – из 328 миллиардов гривен поступлений общего фонда более 209 миллиардов гривен получено из внутренних источников.