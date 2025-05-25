Банки витримають: чого чекати від валютного ринку найближчими місяцями

Очікується, що різких змін у монетарній політиці не буде, а курс долара коливатиметься в помірних межах. Крім того, НБУ надалі дотримуватимуться режиму керованої гнучкості.

Що відбуватиметься на ринку

Банкір Сергій Мамедов розповів, що на сьогодні українські банки мають достатній запас міцності для того, щоб уникнути негативних сценаріїв, передає 24 Канал.

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Відтак, у найближчі 2 – 3 місяці монетарна політика навряд чи зазнає суттєвих змін, адже інфляційний пік майже подолано.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Отже, продовжиться розвиток депозитів і кредитування, ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною.

Мамедов додав, що варто очікувати помірних коливань курсу, але без різких потрясінь. НБУ реалізує стратегію керованої гнучкості – і це означає, що жодних "землетрусів" на валютному ринку не буде.

Зверніть увагу! Офіційний курс долара найближчого місяця коливатиметься в межах 41,4 – 42,2 гривні за долар.