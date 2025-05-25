Що відбуватиметься на ринку
Банкір Сергій Мамедов розповів, що на сьогодні українські банки мають достатній запас міцності для того, щоб уникнути негативних сценаріїв, передає 24 Канал.
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Відтак, у найближчі 2 – 3 місяці монетарна політика навряд чи зазнає суттєвих змін, адже інфляційний пік майже подолано.
Отже, продовжиться розвиток депозитів і кредитування, ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною.
Мамедов додав, що варто очікувати помірних коливань курсу, але без різких потрясінь. НБУ реалізує стратегію керованої гнучкості – і це означає, що жодних "землетрусів" на валютному ринку не буде.
Зверніть увагу! Офіційний курс долара найближчого місяця коливатиметься в межах 41,4 – 42,2 гривні за долар.