Що відбуватиметься на ринку

Банкір Сергій Мамедов розповів, що на сьогодні українські банки мають достатній запас міцності для того, щоб уникнути негативних сценаріїв, передає 24 Канал.

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Відтак, у найближчі 2 – 3 місяці монетарна політика навряд чи зазнає суттєвих змін, адже інфляційний пік майже подолано.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Отже, продовжиться розвиток депозитів і кредитування, ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною.

Мамедов додав, що варто очікувати помірних коливань курсу, але без різких потрясінь. НБУ реалізує стратегію керованої гнучкості – і це означає, що жодних "землетрусів" на валютному ринку не буде.

Зверніть увагу! Офіційний курс долара найближчого місяця коливатиметься в межах 41,4 – 42,2 гривні за долар.