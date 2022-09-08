Психологічний тиск буде зберігатися, – інвестиційний банкір сказав, що буде з курсом гривні

Уже певний час українська національна валюта тримається на рівні близько 40 гривень за долар. В умовах війни психологічний тиск на неї буде зберігатися.

Про це 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Водночас він наразі не бачить чогось, що може призвести до різкого послаблення гривні найближчим часом.

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"Психологічний тиск буде зберігатися"

Фурса зазначив, що для гривні неважливо, чи буде холодний сезон. До того ж до кінця року Україна має отримати більш ніж 4 мільярди доларів щомісяця. Це має підтримати рівень резервів Центрального банку і не повинно призвести до якихось значних послаблень гривні.

І головне, що, поки триває війна, – цей психологічний тиск буде зберігатися,

– сказав інвестиційний банкір.

Однак наразі він не бачить чогось, що може призвести до різкого послаблення гривні, якщо говорити про перспективу найближчих місяців.

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Чи вплине контрнаступ ЗСУ на українську економіку

Фурса має сумніви щодо того, що контрнаступ українських військових вплине на отримання траншів. Але на економіку він впливатиме через психологію.

Бо, пояснив він, усі українці зараз, які не на фронті, дуже схожі на футбольних уболівальників. Коли їхня команда виграє, то емоції покращуються. А економіка дуже часто – це психологія, тому ухвалення рішень часом залежить від того, в якому ви настрої.

Якщо ви позитивно налаштовані, бачите успіхи Збройних Сил – усе має позитивно впливати й на ту саму гривню, наприклад. І, може, навіть на якісь рішення певного бізнесу,

– заявив Фурса.

Тому, резюмував інвестиційний банкір, це точно є позитивом для економіки. Однак цей позитив неможливо якось обрахувати.

Курс гривні: що відомо

Вже півтора місяця українська гривня тримається на рівні близько 40 за долар та євро. Але навіть при такій відносні стабільності присутній девальваційний тренд.

Є кілька сценаріїв, яким буде курс восени. За словами експерта Андрія Шевчишина, згідно з оптимістичним, курс може втриматись на нинішньому рівні, а за негативно – зросте вдвічі.

Водночас в уряді очікують, що у 2023 році курс долара підвищиться. Так, за макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара сягатиме 42 гривень, а далі ще вище.

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