Які фактори впливають на коливання долара

Наразі курс долара триматься на рівні у 40 гривень, та чи буде так і далі і які фактори можуть спричинити його зростання – розповів 24 каналу експерт Андрій Шевчишин.

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Ситуація на фронті

Ситуації на фронті значно впливає на курс долара, мова радше про потенційно важливий фактор – оптимізм інвесторів, як зовнішніх, так і внутрішніх.

Зокрема, експерт пояснив, що стабілізація ситуації на фронті на користь ЗСУ могла б створити позитивний імпульс для західних партнерів України, так і для внутрішнього інвестора. Це своєю чергою стимулювало б економічне відновлення, ріст внутрішнього попиту і пропозиції.

Опалювальний сезон та погодні умови

На динаміку курсу гривні вплине також те, як Україна пройде опалювальний сезон.

НАК "Нафтогаз України" стверджує, що газу достатньо. Але це значною мірою залежатиме від температурного режиму, стану інфраструктури та кількості споживачів,

– наголосив Шевчишин.

За сприятливих погодних умов Україні має вистачити наявного газу для проходження опалювального сезону, без необхідності покупки на зовнішніх ринках.

На його думку, на курс гривні та цінову ситуацію безпосередньо впливатиме скільки газу є в сховищах, скільки ще має бути закачано та по якій ціні. Адже вартість газу на європейських хабах суттєво зросла.

Без отримання достатньої зовнішньої допомоги знайти валюту для купівлі газу буде дуже складно. Зокрема, витрачатимуться золотовалютні резерви НБУ, що негативно впливатиме на курс гривні.

Облікова ставка

Експерт вважає, що Нацбанк консолідовано з Мінфіном мають підняти ставку до 28 – 30% (в залежності від темпів інфляції) і розміщати державні борги саме за цими ставками. Оскільки вкладення в державні облігації буде гарною альтернативою купівлі валюти, вільна гривня буде вилучатися з ринку, тим самим зміцнюючи свої позиції.

Важливо. Повний текст інтерв'ю з експертом читайте тут.

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