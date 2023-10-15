Чи варто скуповувати валюту: експерти пояснили, що буде з доларом
15 жовтня 2023, 11:20Читать новость на русском
Скасування фіксованого курсу Нацбанком не на жарт схвилювало населення. Все через те, що з'явилася можливість підвищити курс. Втім різкого здорожчання точно не варто чекати.
Яким буде курс долара
У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман розповів, що курс після змін НБУ не буде шалено дорожчати. Адже регулятор контролює ситуацію.
Читайте також Чому потрібно тримати збереження у гривнях: депозити з найвищою дохідністюНагадуємо, що НБУ повідомив про те, що переходить до режиму керовано гнучкості обмінного курсу. Це стало відомо на початку жовтня 2023 року.
Саме тому експерт пояснює, що панікувати населенню не варто. Крім того, масового скуповувати валюту.
Золотовалютні резерви зараз на рівні 40 мільярдів доларів. Цього достатнього для того, щоб стримувати коридор 37 – 37,5 гривні ще довго.
А от економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що курс може коливатися в межах 37,5 – 38 гривень.
Зміниться у першу чергу безготівковий курс, а готівковий буде майже без змін.
Що буде із заощадженнями
Експерт Олег Гетман зауважив, що у ситуації, коли долар може зрости, краще подумати про заощадження:
- Якщо у людини є гривні й вони вкладені у військові облігації чи ОВДП у дохідність 18% річних, то прибутки з відсотків перекриють усі негативи.
- Якщо у людини депозит під 14% річних у гривнях, то річні більші, ніж можлива девальвація та інфляція.
- Зберігання під "матрацом" гривні нічого не дасть. Краще на ці гроші купити валюту, військові облігації чи покласти на депозит.
- Якщо готівки доволі багато, то купіть нерухомість та здавайте її в оренду, або ж відкрийте свій мікробізнес.