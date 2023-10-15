Чи варто скуповувати валюту: експерти пояснили, що буде з доларом

Скасування фіксованого курсу Нацбанком не на жарт схвилювало населення. Все через те, що з'явилася можливість підвищити курс. Втім різкого здорожчання точно не варто чекати.

Яким буде курс долара

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман розповів, що курс після змін НБУ не буде шалено дорожчати. Адже регулятор контролює ситуацію.

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що НБУ повідомив про те, що переходить до режиму керовано гнучкості обмінного курсу. Це стало відомо на початку жовтня 2023 року.

Саме тому експерт пояснює, що панікувати населенню не варто. Крім того, масового скуповувати валюту.

Олег Гетман Спеціаліст Економічної експертної платформи Золотовалютні резерви зараз на рівні 40 мільярдів доларів. Цього достатнього для того, щоб стримувати коридор 37 – 37,5 гривні ще довго.

А от економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що курс може коливатися в межах 37,5 – 38 гривень.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Зміниться у першу чергу безготівковий курс, а готівковий буде майже без змін.

Що буде із заощадженнями

Експерт Олег Гетман зауважив, що у ситуації, коли долар може зрости, краще подумати про заощадження:

Якщо у людини є гривні й вони вкладені у військові облігації чи ОВДП у дохідність 18% річних, то прибутки з відсотків перекриють усі негативи.

Якщо у людини депозит під 14% річних у гривнях, то річні більші, ніж можлива девальвація та інфляція.

Зберігання під "матрацом" гривні нічого не дасть. Краще на ці гроші купити валюту, військові облігації чи покласти на депозит.

Якщо готівки доволі багато, то купіть нерухомість та здавайте її в оренду, або ж відкрийте свій мікробізнес.