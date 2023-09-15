Прожитковий мінімум: що буде з соцвиплатами у 2024 році

Минулого року уряд залишив прожитковий мінімум на рівні 2022 року. Чи варто розраховувати на збільшення головної цифри, від якої залежить розмір соцвиплат, розповідаємо далі.

Прожитковий мінімум на 2024 рік

Рада сьогодні прийняла бюджет на наступний рік. Відтак з 1 січня 2024 року на одну особу щомісяця розраховано 2 920 гривень.

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Торік прожитковий мінімум становив 2 589 гривень на одну особу. Тобто на сьогодні розмір збільшили на 331 гривню.

До прожиткового мінімуму прив'язано й більшість соцвиплат від держави. Таким чином їхній розрахунок залежатиме від прожиткового мінімуму для різних категорій.

Соцвиплати для різних категорій

що традиційно прожитковий мінімум зростав двічі: з 1 січня та 1 липня. Але відомо зараз лише про одну суму.

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, проєктом бюджету пропонується для основних соціальних і демографічних груп населення такі суми:

дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

працездатних осіб – 3 028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2 102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2 102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1 600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2 361 гривня.

Видатки на соціальний захист

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що видатки збережено на рівні 2023 року, але деякі все-таки зростуть: