Яку одноразову грошову допомогу зможуть отримати українські військові у 2025

Українські військові мають право на спеціальні виплати. Йдеться про одноразову допомогу, що може надаватися з різних причин.

Які спеціальні виплати надаватимуться військовим у березні 2025

Розмір цих виплат залежить від обставин при яких вони надаються, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Нікіта Нікітенко Тимчасово виконуючий обовʼязки державного секретаря Міністерства оборони України Міноборони докладає зусиль для покращення матеріального і соціального забезпечення військових. На сьогодні ми маємо лінійку виплат, які покликані забезпечити гідне життя чинних військових, а також є стимулом для тих, хто думає, чи долучатись до Збройних сил України.

На що можуть надаватися ці виплати:

На оздоровлення

Ця виплата надається один раз на рік, якщо військовий йде у відповідну відпустку. Розмір такої допомоги залежить від грошового забезпечення.

Військовим, які перебувають у розпорядженні, тимчасово усунені від посади або відсторонені від виконання службових обов'язків грошова допомога на оздоровлення виплачується у розмірі їх місячного грошового забезпечення за останньою займаною ними посадою з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення за цими посадами,

– повідомляє Міноборони.

На соціально-побутові питання

Така допомога надається раз на рік при таких обставинах:

якщо військовий отримав інвалідність через поранення, пов’язане із захистом країни;

якщо військовослужбовець опинився і полоні чи зник безвісти.

Також надання цієї допомоги відбувається внаслідок деяких обставин, які настали у 2025 році або у грудні 2024 року. Гроші надаються, якщо право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано у рік настання події.

До таких обставин належать:

поранення військовослужбовця через захист Батьківщини;

народження чи усиновлення дитини військовослужбовцем;

порушення стану здоров'я військовослужбовця, деяких його членів родини і так далі.

Зверніть увагу! Розмір цієї допомоги складає суму рівну місячному грошовому забезпеченню.

При звільненні зі служби

Така допомога надається контрактникам, якщо вони звільняються зі служби через:

закінчення угоди;

сімейні обставини;

поважні причини;

скорочення посади.

Сума цієї допомоги залежить від сукупності таких обставин:

підстава для звільнення;

розмір грошового забезпечення;

календарної вислуги років.

Зауважте! До уваги береться саме кількість повних календарних років служби на момент звільнення.

За підписання першого контракту

Така допомога надається тим, хто укладає вперше строковий контракт на проходження служби. Розмір виплати різниться: