На соцвиплати, зарплати та пенсії чекають зміни: що буде із ними у 2024 році

Бюджетом на 2024 рік передбачені зміни щодо зарплат, пенсій та соцдопомоги. Тож українці зможуть отримувати більші виплати, ніж у 2023 році. На скільки можуть вони змінитися – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Якими будуть зарплати у січні 2024 року

На сайті Кабміну оприлюднили прогноз щодо зростання заробітних плат в Україні в перспективі на три роки. Отже, середньомісячна заробітна плата становитиме:

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21 809 гривень – у 2024 році,

25 732 гривень – у 2025 році,

30 260 гривень – у 2026 році.

А мінімальну зарплату підвищуватимуть у два етапи наступного року: 1 січня – до 7,1 тисячі гривень, а з 1 квітня – до 8 тисяч гривень.

Крім того, згідно з постановою №1078, індексацію усім працівникам у 2024 році повинні платити підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, зокрема ФОП, які використовують працю найманих працівників.

Якщо своєчасно роботодавець не індексує зарплату, то його можуть притягнути до відповідальності.

Які штрафи можуть бути:

штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника;

стягнення від 510 до 1 700 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – від 1 700 до 5 100 гривень щодо неповнолітнього, вагітної жінки, батька-одинака, батька, який виховує дитину до 14 років та батька, який виховує дитину з інвалідністю.

Зарплати індексують відповідно до рівня прожиткового мінімуму працездатних осіб. У 2024 році цей показник сягає 3 028 гривень.

Мінімальна та максимальна пенсія

У бюджеті на 2024 рік прожитковий мінімум зросте. Відповідно це потягне за собою ріст й інших соціальних виплат, як-от пенсія.

Згідно з цим, з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія становитиме 2 361 гривню.

Зі зростанням мінімальної пенсії, зросте й максимальна. Загалом розмір цієї пенсійної виплати складає 10 мінімальних, або прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Відтак у 2024 році це 23 610 гривень.

Загалом розмір цієї пенсійної виплати складає 10 мінімальних, або прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Відтак у 2024 році це 23 610 гривень. Важливо додати, що середня пенсія з 5 311 гривень сягне до 6 тисяч гривень у новому році.

у січні – ті, хто отримують мінімальну і максимальну пенсію,

– ті, хто отримують мінімальну і максимальну пенсію, у січні та липні – ті, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);

– ті, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років); у березні – усім, чиї пенсії мають індексувати за планом.

Що буде з соцвиплатами наступного року

що у 2023 році мінімальна пенсія була на рівніУ 2024 році передбачена індексація пенсій, як і у 2023 році. Вона відбудеться у 3 етапи: січень, березень та липень.

Від прожиткового мінімуму залежатиме й соцдопомога наступного року. У бюджеті на це виділили чималу суму.

Дитячі виплати

Нагадуємо, що у 2023 році прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складає 2 272 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2 833 гривні. А у 2024 році він складе для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

Жінки, які перебувають у декреті й не є підприємцями – щомісяця отримуватимуть 757 гривень.

Змінились і умови надання виплат, через те, що один із батьків ухиляється від аліментів – для дітей до 6 років ці виплати складають 1 281,5 гривні , від 6 до 18 років – 1 598 гривень.

ці виплати складають , Особи, які оформили опіку чи піклування над дитиною отримають такі кошти – на дітей до 6 років наддадуть – 6 407,5 гривні , від 6 до 18 років – 7 990 гривень.

наддадуть – , Якщо неповнолітня особа має інвалідність: для забезпечення дітей до 6 років нараховують – 8 970,5 гривень , від 6 до 18 років – 11 186 гривень.

нараховують – , Якщо особа займається доглядом за хворою дитиною: при віці малюка до 6 років – 5 126 гривень, від 6 до 18 років – 6 392 гривні.

Виплати по інвалідності

Якщо особа доглядає людину з інвалідністю I чи II групи й цей статус пов'язаний з психічним розладом, то вона може розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 2 920 гривень.

й цей статус пов'язаний з психічним розладом, то вона може розраховувати на щомісячну виплату Пенсії призначені після набуття каліцтва: 100% від пенсії за віком надають українцям, яким призначено І групу, 90% – II група, 50% – III група.

Кожна пенсія розраховується індивідуально, відповідно до віку, стажу й обставин набуття каліцтва.