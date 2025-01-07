Виплати біженцям у ЄС: які країни скоротять фінансування українців

7 січня 2025, 14:51
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Автор: Дарія Подвишенна

У 2025 році країни Європейського Союзу впроваджують зміни в правилах надання допомоги українським біженцям. Деякі держави планують скоротити виплати для окремих категорій, зокрема працездатних осіб.

Допомога українцям у Німеччині у 2025 році

Українські біженці в Німеччині отримують соціальну допомогу за програмою Bürgergeld, повідомляє 24 Канал.

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Розміри виплат:

  • 563 євро для самотніх дорослих,
  • 471 євро для підлітків,
  • 357 євро для дітей до 12 років.

Нові умови отримання допомоги:

З січня 2025 року працездатним біженцям, які відмовляються від:

  • запропонованої роботи,
  • участі в інтеграційних курсах,
  • семінарів із працевлаштування,
    виплати зменшуватимуться:
  • на 10% за перше порушення (на 1 місяць);
  • на 20% за повторне порушення (на 2 місяці);
  • на 30% за третє порушення (на 3 місяці).

Зауважте! Непрацездатні особи та сім’ї з дітьми продовжуватимуть отримувати допомогу у повному обсязі, без змін.

Допомога біженцям у Польщі 

Українські біженці, які мають статус Pesel UKR, у 2025 році зможуть отримати карту побиту CUKR. Цей документ дозволяє:

  • Легально проживати та працювати в Польщі протягом трьох років.
  • Залишати територію Польщі, але не довше ніж на шість місяців поспіль.

Карту CUKR можуть отримати українці, які мали статус Pesel UKR станом на 4 березня 2024 року.

Зауважте! На цей момент українські біженці мають право легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року.

Програми допомоги для сімей із дітьми

У Польщі діють кілька програм підтримки українських сімей із дітьми:

  1. Програма "Активні в яслах" – спрямована на допомогу сім’ям із маленькими дітьми, які відвідують ясла.

  2. Програма "Сім'я 800"

  • Надається допомога в розмірі 800 злотих (8276 грн) на місяць на кожну дитину до 18 років.
  • Умови: дитина повинна навчатися в польській школі.

  1. Програма "Добрий старт"
  • Одноразова виплата в розмірі 300 злотих (3 102 гривні).
  • Призначена для підготовки дитини до школи чи університету.

Допомога у Литві та Латвії у 2025 році

Литва пропонує біженцям з України таку допомогу:

  • Безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців продовжено до кінця 2025 року.
  • Тимчасовий захист діє до березня 2026 року, тому необхідно оновити посвідки на проживання.
  • 62% працездатних біженців (34 тисячі осіб) вже працюють легально.

Латвія надаватиме українцям таку підтримку:

  • Державну допомогу українцям продовжено ще на рік із виділенням 65 мільйонів євро.
  • Термін тимчасового проживання збільшено до трьох років.
  • Разова допомога зросла до 377 євро (16 437 гривень) для дорослого та 264 євро (11 510 гривень) для дитини.
  • Для вразливих категорій залишиться компенсація витрат на житло, харчування та ліки.

Допомога біженцям у Швейцарії у 2025 році

Швейцарія розглядає можливість обмежити надання дозволу S, який забезпечує право на міжнародний захист, соціальні виплати та офіційне працевлаштування.

  • Нові правила передбачають, що дозвіл S видаватимуть лише тим, хто виїхав із зони бойових дій або окупованих територій.
  • Станом на кінець літа 2024 року статус S отримали понад 66 тис. українців, але з 2022 року відхилено майже 2500 заявок і анульовано ще 26 тис..

Зміни для працевлаштування:

До лютого 2025 року плануються нововведення:

  • Замість дозвільного порядку працевлаштування запровадять повідомний порядок, що спростить доступ до роботи.
  • Після працевлаштування біженці зможуть змінювати кантон проживання.
  • Обов'язковою умовою стане участь у програмах соціальної інтеграції.

Допомога у Великій Британії 

Українці, які прибули до Великобританії після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на продовження візи ще на 18 місяців.

  • Заявки прийматимуть із 4 лютого 2025 року.
  • Подати потрібно не пізніше ніж за 28 днів до завершення чинної візи.
  • Під час розгляду заявки (до 8 тижнів) залишати країну заборонено.

Час перебування у Великобританії зі статусом біженця не враховується до 10-річного періоду, необхідного для отримання права на постійне проживання.

Допомога в інших країнах

Ірландія

  • З березня 2025 року новоприбулі українці більше не матимуть доступу до безкоштовного житла.
  • Кількість біженців у державних притулках зменшилась із 58 830 до 35 833 осіб, що спонукає уряд до заохочення самостійного життя.

Словаччина

З 1 березня 2025 року терміни підтримки скорочуються:

  • Перебування в центрах надання притулку зменшується з 120 до 60 днів.
  • Виплати на проживання доступні лише протягом перших 60 днів.

Влада пояснює зміни необхідністю ефективного використання ресурсів. Біженцям радять заздалегідь планувати свої подальші дії, включаючи пошук житла та працевлаштування.

Австрія

У 2025 році змінюються правила базової допомоги:

  • Власники транспортних засобів, які можуть дозволити собі їх утримання, вважатимуться такими, що не потребують державної підтримки.
  • У Відні рішення ухвалюватимуть індивідуально, але в Нижній Австрії обмеження стосуватимуться навіть автомобілів бюджетного класу.

Норвегія

Норвегія переглядає правила прийому біженців із західних регіонів України (Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська області):

  • Заявки розглядатимуть індивідуально через те, що ці регіони вважаються безпечними.
  • Допомога для тих, хто живе поза центрами прийому, скасовується.
  • Молодь 19–24 років зможе претендувати на безкоштовну стоматологію лише після 5 років проживання в країні.