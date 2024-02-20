Вартість долара навесні: якого курсу очікувати найближчим часом
Останні події в Україні можуть впливати на курс. Втім як розповідає експерт, позитивно сприятимуть на ситуацію навесні програми фінпідтримки від партнерів та договори про безпеку. Таким чином, у березні курс може не змінитися суттєво.
Чи вплинуть події на фронті на долар
Експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що теперішня ситуація на фронті навряд чи змінить настрої щодо купівлі валюти.
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Монін додає, що в останні місяці настрої й так були песимістичні. Водночас, на його погляд, оптимізму до цієї ситуації додає 4-річна програма підтримки України від Євросоюзу, а також вже 3 укладені договори про безпеку.
Щобільше, НБУ фіксує в лютому рекордно низький рівень продажу на міжбанку, де за 3 тижні лютого було продано всього 800 мільйонів доларів. У січні продали 2,5 мільярда, а у грудні ще більше.
Яким буде курс навесні
Як розповідає Монін, у березні очікуються гроші від Євросоюзу та від МВФ, які сприятимуть поліпшенню платіжного балансу. Крім того, НБУ показав, що готовий зменшувати міжнародні резерви на 2 мільярди доларів на місяць.Зверніть увагу! Економіст прогнозує, що курс триматиметься на позначки у 38 гривень.
Швидше за все є надія, що американці теж визначатимуться за березень з підтримкою України й тому бачиться швидше курс близько 38 гривень на весну,
– зауважує Монін.
Йдеться про те, що особливих змін з курсом не очікується. Однак, зауважує експерт, для бюджету все ж вигідніший вищий курс.
Чи варто купувати валюту зараз
Крім того, Данило Монін каже, що зараз варто купувати валюту, якщо є можливість. Адже якщо США надішлють Україні фінансову допомогу, то курс до кінця року може з великою ймовірністю утримуватися на рівні 38 гривень.Цікаво! Економіст гадає, що варіант, коли валюта буде рости в ціні у найближчі тижні, можливий, але до приходу грошей від Євросоюзу. Монін думаю, що Нацбанк зможе загладити попит, відповідно не сильно послаблюватиме курс гривні.