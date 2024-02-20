Вартість долара навесні: якого курсу очікувати найближчим часом

Останні події в Україні можуть впливати на курс. Втім як розповідає експерт, позитивно сприятимуть на ситуацію навесні програми фінпідтримки від партнерів та договори про безпеку. Таким чином, у березні курс може не змінитися суттєво.

Чи вплинуть події на фронті на долар

Експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що теперішня ситуація на фронті навряд чи змінить настрої щодо купівлі валюти.

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Монін додає, що в останні місяці настрої й так були песимістичні. Водночас, на його погляд, оптимізму до цієї ситуації додає 4-річна програма підтримки України від Євросоюзу, а також вже 3 укладені договори про безпеку.

Данило Монін Економічний експерт Щобільше, НБУ фіксує в лютому рекордно низький рівень продажу на міжбанку, де за 3 тижні лютого було продано всього 800 мільйонів доларів. У січні продали 2,5 мільярда, а у грудні ще більше.

Яким буде курс навесні

що ще раніше у коментарібанкір Тарас Лєсовий повідомив , що "воєнні" та "внутрішньополітичні" чинники можуть "тиснути" на громадян, а це проявляється у зростанні попиту на валюту.

Як розповідає Монін, у березні очікуються гроші від Євросоюзу та від МВФ, які сприятимуть поліпшенню платіжного балансу. Крім того, НБУ показав, що готовий зменшувати міжнародні резерви на 2 мільярди доларів на місяць.

Економіст прогнозує, що курс триматиметься на позначки у 38 гривень.

Швидше за все є надія, що американці теж визначатимуться за березень з підтримкою України й тому бачиться швидше курс близько 38 гривень на весну,

– зауважує Монін.

Йдеться про те, що особливих змін з курсом не очікується. Однак, зауважує експерт, для бюджету все ж вигідніший вищий курс.

Чи варто купувати валюту зараз

Крім того, Данило Монін каже, що зараз варто купувати валюту, якщо є можливість. Адже якщо США надішлють Україні фінансову допомогу, то курс до кінця року може з великою ймовірністю утримуватися на рівні 38 гривень.

Економіст гадає, що варіант, коли валюта буде рости в ціні у найближчі тижні, можливий, але до приходу грошей від Євросоюзу. Монін думаю, що Нацбанк зможе загладити попит, відповідно не сильно послаблюватиме курс гривні.