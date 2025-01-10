Купівля долара на чорному ринку та в обмінниках вже понад 43 гривні

За останню добу американська валюта зросла, особливо на чорному ринку. Водночас при обміні валюти в гривні ціна впала в обмінниках. Курс євро дещо опустився в банках та обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 10 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,20 гривні (+5 копійок проти 9 січня) та продаж по 42,90 гривні (+10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,40 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,96 гривні (+16 копійок), а продати по 43,07 гривні (+22 копійки).

(+16 копійок), а продати по (+22 копійки). Купівля євро по 44,26 гривні (+14 копійок), а продаж по 44,50 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,26 гривні (-21 копійок), а продають по 43,13 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійок), а продають по (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,90 гривні (-15 копійок), а продають по 44,76 гривні (+23 копійки).

Який прогноз курсу наступного тижня

За словами банкірка Тарас Лєсового для 24 Каналу, протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку може бути де в чому напруженою, але не критичною.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми очікуємо, що на міжбанку курсові коливання будуть більш-менш очікуваними: йдеться про спред, щоденні зміни та різновекторність змін. Власне все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму "керованої гнучкості".

Щодо готівкового ринку, то тут курсові показники залежатимуть від показників міжбанку та від рівня попиту.

Зверніть увагу! Коридори валютних коливань з 13 січня будуть на рівні 42 – 42,50 гривні за долар й 43,50 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 42 – 42,80 гривні за долар й 45 – 47,50 гривні за євро (на готівковому ринку).