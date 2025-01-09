Курс валют у банках

Станом на ранок 9 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,15 гривні (+5 копійок проти 8 січня) та продаж по 42,80 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,60 гривні (-20 копійок), а продаж по 44,35 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,80 гривні (+6 копійок), а продати по 42,85 гривні (+6 копійок).

(+6 копійок), а продати по (+6 копійок). Купівля євро по 44,12 гривні (-8 копійок), а продаж по 44,35 гривні (-9 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,10 гривні (-25 копійок), а продають по 42,86 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають по (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,66 гривні (-32 копійки), а продають по 44,53 гривні (+3 копійки).

Яким буде долар

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку може бути де в чому напруженою, однак далеко не критичною.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми очікуємо, що на міжбанку курсові коливання будуть більш-менш очікуваними: йдеться про спред, щоденні зміни та різновекторність змін. Власне все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму "керованої гнучкості".

Щодо готівкового ринку, то тут курсові показники залежатимуть в першу чергу від показників міжбанку, а також від рівня попиту.