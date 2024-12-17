Після розмови з Фіцо Шмигаль погодився на транзит газу: про яке паливо йдеться
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Урядовці обговорювали наслідки припинення транзиту російського газу через українську територію.
Чи буде Україна здійснювати транзит російського газу
Угода між Росією та Україною про транзит газу спливає 1 січня 2025 року і продовжуватись не буде, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Як зауважив Шмигаль, для України є пріоритетом енергетична безпека Європи. Зокрема, йдеться про забезпечення природним газом у достатній кількості під час зими.
Україна готова виконувати зобовʼязання, які ми взяли в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації.
Шмигаль окремо відзначив і 15-й пакет санкцій Євросоюзу. Ці обмеження створюватимуть додатковий тиск на російський енергосектор.
З Премʼєр-міністром Фіцо ми також обговорили збільшення нашої співпраці в сфері електроенергетики. За минулий тиждень 30% імпорту електроенергії відбувалося саме зі Словаччини,
– додав Шмигаль.
Нагадаємо! 15-й пакет санкцій від ЄС посилює обмеження у тому числі і проти тіньового флоту Росії.