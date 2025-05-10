Де найвища мінімальна зарплата та які країни в топі за розміром "мінімалки"
- Люксембург має найвищу мінімальну зарплату у світі, з 2 637,79 євро на місяць для некваліфікованих працівників.
- До країн з високими мінімальними зарплатами також входять Австралія, Нідерланди, Ірландія, Німеччина та Велика Британія.
Станом на 2025 рік лідером за розміром мінімальної заробітної плати є європейська країна, яка обігнала навіть найрозвиненіші економіки світу. Некваліфіковані працівники там отримують зарплату, що в кілька разів перевищує "мінімалку" багатьох держав.
Де найбільша "мінімалка" у світі
Йдеться про Люксембург, де некваліфіковані працівники отримують щонайменше 2 637,79 євро на місяць або 15,25 євро за годину, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Ціна держави".
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А от кваліфіковані працівники отримують мінімальну зарплату щонайменше 3 165,35 євро на місяць (18,30 євро за годину).
До країн з високими мінімальними ставками також входять:
- Австралія – 15,57 долара на годину (≈24,1 AUD);
- Нідерланди – 14,06 євро на годину;
- Ірландія – 13,50 євро на годину;
- Німеччина – 12,82 євро на годину;
- Велика Британія – 12,21 фунта (≈15,84 долара США на годину).
Для порівняння! У США федеральна мінімальна ставка залишається незмінною – 7,25 долара на годину.