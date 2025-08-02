Де в Європі люди багатіють найшвидше
- Найбільше зростання медіанного багатства в Європі зафіксовано в Угорщині - 18,6% з 2023 по 2024 рік.
- Значне зростання також спостерігається в Литві (16,9%), Швеції (15,3%), Латвії (15%), та Італії (15%).
Статистика показує, що в багатьох країнах Європи розмір статку на одну дорослу людину зріс. Тобто, жителі цих держав реально багатшають.
У якій країні Європи багатіють найшвидше?
Найбільше реальне зростання медіанного багатства на дорослу особу зафіксовано в Угорщині. Йдеться про період з 2023 по 2024 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт UBS.
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За цей час збільшення статків на дорослу особу саме в Угорщині сягнуло 18,6%. Також значне зростання у вказаний період можна спостерігати у:
- Литві – на 16,9%;
- Швеції – на 15,3%;
- Латвії – на 15%;
- Італії – на 15%.
Разом з цим, найбільше зріс добробут на дорослу людину саме у Італії – 15%. Доволі високий був показник і у таких країнах:
- Франція – 10,3%;
- Німеччина – 9,5%;
- Іспанія – 9%.
Цікаво, що у Великій Британії це показник був найнижчий, приблизно – 5,3%.
Зверніть увагу! За межами Європи відчутно зріс добробут у 2024 році у Південні Кореї – на 13,9%. А от у США це збільшення було незначним – лише 2,3%.