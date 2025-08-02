В какой стране Европы богатеют быстрее всего?

Наибольший реальный рост медианного богатства на взрослого человека зафиксирован в Венгрии. Речь идет о периоде с 2023 по 2024 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет UBS.

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За это время увеличение состояния на взрослого человека именно в Венгрии достигло 18,6%. Также значительный рост в указанный период можно наблюдать в:

Литве – на 16,9%;

Швеции – на 15,3%;

Латвии – на 15%;

Италии – на 15%.

Вместе с этим, больше всего вырос благосостояние на взрослого человека именно в Италии – 15%. Довольно высокий был показатель и в таких странах:

Франция – 10,3%;

Германия – 9,5%;

Испания – 9%.

Интересно, что в Великобритании это показатель был самый низкий, примерно – 5,3%.

Обратите внимание! За пределами Европы ощутимо выросло благосостояние в 2024 году в Южной Корее – на 13,9%. А вот в США это увеличение было незначительным – только 2,3%.