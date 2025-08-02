У якій країні Європи багатіють найшвидше?

Найбільше реальне зростання медіанного багатства на дорослу особу зафіксовано в Угорщині. Йдеться про період з 2023 по 2024 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт UBS.

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За цей час збільшення статків на дорослу особу саме в Угорщині сягнуло 18,6%. Також значне зростання у вказаний період можна спостерігати у:

Литві – на 16,9%;

Швеції – на 15,3%;

Латвії – на 15%;

Італії – на 15%.

Разом з цим, найбільше зріс добробут на дорослу людину саме у Італії – 15%. Доволі високий був показник і у таких країнах:

Франція – 10,3%;

Німеччина – 9,5%;

Іспанія – 9%.

Цікаво, що у Великій Британії це показник був найнижчий, приблизно – 5,3%.

Зверніть увагу! За межами Європи відчутно зріс добробут у 2024 році у Південні Кореї – на 13,9%. А от у США це збільшення було незначним – лише 2,3%.