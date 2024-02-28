Долар на готівковому ринку: скільки коштує валюта

За останню добу долар в банках не змінився, а на чорному ринку лише несуттєво впав. Щодо євро, то валюта в банках пожвавішала, а на чорному ринку подешевшала.

Курс валют у банках

Станом на ранок 28 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,20 гривні (без змін проти 27 лютого), а продаж – 38,70 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,45 гривні (+5 копійок), а продаж – в середньому за 42,15 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,55 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,65 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 41,90 гривні (-5 копійок), а продають за 42,10 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 27 лютого, в обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,33 гривні (+11 копійок), а продаж – 38,77 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+11 копійок), а продаж – (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,83 гривні (+19 копійок), а продаж – 42,28 гривні (+14 копійок).

Що буде з курсом у березні

Як розповів економіст Олег Пендзин, весною курс долара залежатиме від фінансової допомоги, яку може виділити США.

уряд США ще досі не прийняв рішення щодо виділення Україні 60 мільярдів доларів фінансової допомоги.

Пендзин каже, що якщо допомога не надійде, тоді курс гривні в Україні слабнутиме. І така ситуація навіть може вплинути на соціальні видатки.

Олег Пендзин Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння. Напевно, скорочуватимуться якісь соціальні видатки, щоб виділити додаткові гроші.

Водночас якщо гроші від США будуть виділені, тоді змін щодо курсу не варто очікувати.

Цікаво, що за словами банкірки Анни Золотько, з якими вона поділилася з 24 Каналом , на початку березня курс на готівковому ринку буде різновекторний.

, на початку березня курс на готівковому ринку буде різновекторний. Вона прогнозує, що валюта триматиме, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 38,30 – 38,90 гривні.

Пендзин прогнозує, що курс за таких обставин буде триматися на тому рівні, що й у лютому –