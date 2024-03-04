Курс на початку березня: скільки коштуватиме долар цього тижня

Гривня в останній тиждень лютого показувала тенденцію на зміцнення на міжбанку, це впливало й на "готівку". Водночас як зауважує банкірка, березень для гривні – комфортний, тому цікаво, що чекатиме на курс у перший тиждень весни.

Ситуація з доларом минулого тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що минулого тижня вартість американського долара у готівковому сегменті валютного ринку змінювалася різнонаправлено.

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За її словами, у першій половині тижня національна валюта помірно зміцнювалася під тиском безготівкового сегмента.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Експортери протягом минулого тижня більш активно продавали валютний виторг через потребу у додатковій гривневій ліквідності для сплати податків та зарплат.

Це призвело до суттєвого зниження потреби в інтервенціях НБУ, тижневий обсяг яких скоротився вдвічі у порівнянні із попереднім періодом до 320 мільйона доларів.

При цьому в останній день місяця регулятор навіть більше купував валюти на ВРУ, ніж продавав.

А загалом за тиждень він придбав до резервів 29,6 мільйона доларів надлишку валютної пропозиції.

Скільки коштуватиме долар

Золотько нагадує, що вище описана ситуація спровокувала відчутне зміцнення гривні на міжбанку: в четвер котирування опускалися до 38,02 – 38,03 гривні за долар. Що своєю чергою чинило тиск на курс долара у готівковому сегменті.

Тут курс продажу американських доларів опустився з 38,60 – 38,65 гривні за долар у понеділок до 38,40 – 38,45 гривні у четвер.

А вже у п’ятницю, на фоні активних виплат зарплат українцям та підвищення попиту на валюту з боку населення, вартість доларів США помірно зросла і тиждень готівковий ринок завершував з курсом в межах 38,5 – 38,55 гривні.

Цього тижня слід очікувати на курсову корекцію у безготівковому сегменті. Послаблення пропозиції валюти цілком ймовірно може призвести до зростання котирувань. Хоча радикальних змін чекати все ж не слід – березень традиційно комфортний для гривні період через потребу агровиробників у додатковій гривневій ліквідності для проведення посівної,

– пояснює банкірка.

Водночас Анна Золотько каже, що помірне зростання котирувань на ВРУ може призвести до невеличкого подорожчання долара у готівковому сегменті.

Протягом цього тижня курс продажу готівкових доларів знаходитиметься в діапазоні 38,4 – 38,9 гривні за долар.

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