Ситуация с долларом на прошлой неделе
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что на прошлой неделе стоимость американского доллара в наличном сегменте валютного рынка менялась разнонаправленно.
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По ее словам, в первой половине недели национальная валюта умеренно укреплялась под давлением безналичного сегмента.
Экспортеры в течение прошлой недели более активно продавали валютную выручку из-за потребности в дополнительной гривневой ликвидности для уплаты налогов и зарплат.
- Это привело к существенному снижению потребности в интервенциях НБУ, недельный объем которых сократился вдвое по сравнению с предыдущим периодом до 320 миллиона долларов.
- При этом в последний день месяца регулятор даже больше покупал валюты на ВРУ, чем продавал.
- А всего за неделю он приобрел в резервы 29,6 миллиона долларов избытка валютного предложения.
Сколько будет стоить доллар
Золотько напоминает, что выше описанная ситуация спровоцировала ощутимое укрепление гривны на межбанке: в четверг котировки опускались до 38,02 – 38,03 гривны за доллар. Что в свою очередь оказывало давление на курс доллара в наличном сегменте.
А уже в пятницу, на фоне активных выплат зарплат украинцам и повышения спроса на валюту со стороны населения, стоимость долларов США умеренно выросла и неделю наличный рынок завершал с курсом в пределах 38,5 – 38,55 гривны.
На этой неделе следует ожидать курсовую коррекцию в безналичном сегменте. Ослабление предложения валюты вполне вероятно может привести к росту котировок. Хотя радикальных изменений ждать все же не следует – март традиционно комфортный для гривны период из-за потребности агропроизводителей в дополнительной гривневой ликвидности для проведения посевной,
– объясняет банкир.
В то же время Анна Золотько говорит, что умеренный рост котировок на ВРУ может привести к небольшому подорожанию доллара в наличном сегменте.