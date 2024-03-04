Ситуація з доларом минулого тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що минулого тижня вартість американського долара у готівковому сегменті валютного ринку змінювалася різнонаправлено.
Читайте також Десь дорожчає, а десь дешевшає: яка вартість долара на початку березня
За її словами, у першій половині тижня національна валюта помірно зміцнювалася під тиском безготівкового сегмента.
Експортери протягом минулого тижня більш активно продавали валютний виторг через потребу у додатковій гривневій ліквідності для сплати податків та зарплат.
- Це призвело до суттєвого зниження потреби в інтервенціях НБУ, тижневий обсяг яких скоротився вдвічі у порівнянні із попереднім періодом до 320 мільйона доларів.
- При цьому в останній день місяця регулятор навіть більше купував валюти на ВРУ, ніж продавав.
- А загалом за тиждень він придбав до резервів 29,6 мільйона доларів надлишку валютної пропозиції.
Скільки коштуватиме долар
Золотько нагадує, що вище описана ситуація спровокувала відчутне зміцнення гривні на міжбанку: в четвер котирування опускалися до 38,02 – 38,03 гривні за долар. Що своєю чергою чинило тиск на курс долара у готівковому сегменті.
А вже у п’ятницю, на фоні активних виплат зарплат українцям та підвищення попиту на валюту з боку населення, вартість доларів США помірно зросла і тиждень готівковий ринок завершував з курсом в межах 38,5 – 38,55 гривні.
Цього тижня слід очікувати на курсову корекцію у безготівковому сегменті. Послаблення пропозиції валюти цілком ймовірно може призвести до зростання котирувань. Хоча радикальних змін чекати все ж не слід – березень традиційно комфортний для гривні період через потребу агровиробників у додатковій гривневій ліквідності для проведення посівної,
– пояснює банкірка.
Водночас Анна Золотько каже, що помірне зростання котирувань на ВРУ може призвести до невеличкого подорожчання долара у готівковому сегменті.