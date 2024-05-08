В обмінниках за добу найсуттєвіші зміни: чи подорожчав долар

Поки долар та євро в банках та на чорному ринку суттєво не змінився, валюти в обмінниках почали дорожчати.

Курс валют у банках

Станом на ранок 8 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,28 гривні (-2 копійки проти 7 травня), а продаж – 39,75 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 42,85 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,68 гривні (+2 копійки), а продаж – 39,77 гривні (-3 копійки).

(+2 копійки), а продаж – (-3 копійки). Євро купують за 42,70 гривні (без змін), а продають за 42,87 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,50 гривні (+19 копійок), а продають – за 39,85 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(+19 копійок), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,55 гривні (+6 копійок), а продаж – 42,90 гривні (+9 копійок).

Прогноз курсу долара

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, на початку травня спостерігалося деяке пожвавлення щодо попиту на валюту серед населення.

Банкірка пояснює, що це пожвавлення не було драматичним та не могло порушити курсову стабільність на ринку.

Крім того, Золотько впевнена, що Нацбанк розрахував потенційні наслідки й має достатньо ресурсів, щоб забезпечити додатковий попит інтервенціями.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Але волатильність на ринку цього тижня може зрости.

Протягом цього тижня прогнозується, що курс будеНосіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.