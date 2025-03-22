Долар наступного тижня не зросте стрімко

Ситуація на валютному ринку залишатиметься доволі прогнозованою. Вагомим запобіжником у цій ситуації став режим керованої гнучкості та березневі монетарні заходи, як–от збільшення облікової ставки до 15,5%.

По скільки буде долар

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий додає, що важливим чинником стає ще й посівна кампанія, але не є виключенням, що тиск на ринок матиме війна з її наслідками: можливі рішення про припинення бойових дій, чи "плану примирення".

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Втім наразі немає жодних об'єктивних причин для того, що курс американської валюти стрімко зростав.

Крім того, Лєсовий додав, що зараз відсутні бодай якісь конкретні сценарії подальшого розвитку подій, а тому не варто відкидати потужний інформаційний тиск на українське суспільство та сіяння паніки.

Зверніть увагу! З 24 по 30 березня долар буде коливатися в межах 41,40 – 42 гривні за долар на міжбанку та на готівковому ринку.