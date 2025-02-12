У скільки обійдеться покупка 100 євро зараз

Курс євро в Україні стабільний. Валюта дещо подорожчала після вагомого падіння з початку року.

Як змінився курс євро в Україні Станом на 12 лютого, офіційний курс євро в Україні сягнув – 43,01 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Японія просить Трампа зробити виняток для країни й скасувати мита на метали За даними видання "Мінфін", у банках середній курс встановлено такий: купівля відбувається за середнім курсом 42,90 гривень за євро;

продаж – 43,58 гривні за євро. В обмінниках середній курс відрізняється: купівля – 43,44 гривні за євро;

продаж – 43,60 гривні за євро. Яку суму можна отримати при обміні 100 євро 12 лютого якщо обмін 100 євро відбувається у банку можна отримати приблизно 4 290 гривень;

можна отримати приблизно 4 290 гривень; в обмінниках за 100 євро можна виручити орієнтовно 4 344 гривень. Скільки потрібно витратити на покупку 100 євро сьогодні при покупці 100 євро, у банку доведеться витратити приблизно 4 358 гривень;

доведеться витратити приблизно 4 358 гривень; аби купити 100 євро в обміннику, необхідно мати орієнтовно 4 360 гривень