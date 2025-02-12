12 лютого, 14:16
У скільки обійдеться покупка 100 євро зараз
Основні тези
- Офіційний курс євро в Україні станом на 12 лютого становить 43,01 гривні.
- У банках середній курс купівлі - 42,90 грн/євро, продажу - 43,58 грн/євро; в обмінниках - купівля 43,44 грн/євро, продаж 43,60 грн/євро.
Курс євро в Україні стабільний. Валюта дещо подорожчала після вагомого падіння з початку року.
Як змінився курс євро в Україні
Станом на 12 лютого, офіційний курс євро в Україні сягнув – 43,01 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними видання "Мінфін", у банках середній курс встановлено такий:
- купівля відбувається за середнім курсом 42,90 гривень за євро;
- продаж – 43,58 гривні за євро.
В обмінниках середній курс відрізняється:
- купівля – 43,44 гривні за євро;
- продаж – 43,60 гривні за євро.
Яку суму можна отримати при обміні 100 євро 12 лютого
- якщо обмін 100 євро відбувається у банку можна отримати приблизно 4 290 гривень;
- в обмінниках за 100 євро можна виручити орієнтовно 4 344 гривень.
Скільки потрібно витратити на покупку 100 євро сьогодні
- при покупці 100 євро, у банку доведеться витратити приблизно 4 358 гривень;
- аби купити 100 євро в обміннику, необхідно мати орієнтовно 4 360 гривень