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12 лютого, 14:16
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У скільки обійдеться покупка 100 євро зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні станом на 12 лютого становить 43,01 гривні.
  • У банках середній курс купівлі - 42,90 грн/євро, продажу - 43,58 грн/євро; в обмінниках - купівля 43,44 грн/євро, продаж 43,60 грн/євро.

Курс євро в Україні стабільний. Валюта дещо подорожчала після вагомого падіння з початку року.

Як змінився курс євро в Україні

Станом на 12 лютого, офіційний курс євро в Україні сягнув – 43,01 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними видання "Мінфін", у банках середній курс встановлено такий:

  • купівля відбувається за середнім курсом 42,90 гривень за євро;
  • продаж – 43,58 гривні за євро.

В обмінниках середній курс відрізняється:

  • купівля – 43,44 гривні за євро;
  • продаж – 43,60 гривні за євро.

Яку суму можна отримати при обміні 100 євро 12 лютого

  • якщо обмін 100 євро відбувається у банку можна отримати приблизно 4 290 гривень;
  • в обмінниках за 100 євро можна виручити орієнтовно 4 344 гривень.

Скільки потрібно витратити на покупку 100 євро сьогодні

  • при покупці 100 євро, у банку доведеться витратити приблизно 4 358 гривень;
  • аби купити 100 євро в обміннику, необхідно мати орієнтовно 4 360 гривень