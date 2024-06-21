Купівля валюти в Польщі: скільки коштуватиме 100 доларів у ЄС

Українці у Польщі за 100 доларів віддадуть орієнтовно від 398 злотих до 402 злотих, залежно від того, де саме обмінюють валюту. Водночас під час розрахунку українською картою за кордоном сума за покупку валюти може змінюватися, адже тоді проводиться подвійна конвертація.

Скільки коштує 100 доларів у Польщі

Станом на 21 червня, за середнім банківським курсом, долар в Польщі становить майже 4 злотих, а середній картковий курс Visa та Mastercard складає 4,02 злотого. До речі, стягування коштів під час розрахунку картою Visa або Mastercard відбувається по-різному.

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Отже, для того, щоб купити 100 доларів в Польщі доведеться віддати 398 злотих за середнім банківським курсом, а за курсами Visa та Mastercard – вже 402 злотих.

Як відбувається подвійна конвертація за кордоном

Один злотий в гривнях становить від 10,01 за курсами Visa та Mastercard. Тобто 402 злотих – це орієнтовно від 4 024 гривень.

Якщо особа розраховується карткою Visa десь у Європі, наприклад Польща, тоді конвертація відбувається таким чином: гривня – долар – євро – злотий. Якщо це картка Mastercard, тоді гривня – євро – злотий.

В Польщі українець, який користується гривневою картою Visa, за 100 злотих заплатить майже 23 євро.

Відповідно, 23 євро вже обійдеться у 24,6 долара.

У кінцевому результаті конвертації, 24,6 долара коштуватиме 997 гривень + банківська комісія (%).

Водночас якщо користуватися картою Mastercard, за 100 злотих доведеться заплатити майже 23 євро, а за 23 євро – 997,6 гривні + банківська комісія (%).

У таких банках, як "Приватбанк" та Monobank комісії саме за конвертацію валюти немає.

Як змінилася вартість 100 доларів в Україні

Курс НБУ

Станом на 21 червня валюта становить 40,51 гривні. Таким чином, зараз 100 доларів обійдеться в 4 051 гривню.

Курс у банках

За даними "Мінфіну", на сьогодні купівля 100 доларів становить 4 090 гривень.

Курс в обмінниках

Ситуація з купівлею валюти в обмінниках дещо схожа із ситуацією в банках. Як свідчать дані на finance.ua, вартість за 100 доларів – 4 100 гривень.

Курс на чорному ринку

Вартість 100-доларової купюри, станом на 21 червня, становить 4 087 гривень.