Сколько стоит 100 долларов в Польше

По состоянию на 21 июня, по среднему банковскому курсу, доллар в Польше составляет почти 4 злотых, а средний карточный курс Visa и Mastercard составляет 4,02 злотого. Кстати, взимание средств при расчете картой Visa или Mastercard происходит по-разному.

Читайте также Сейчас или в конце лета: когда покупать доллар выгоднее

Итак, для того, чтобы купить 100 долларов в Польше придется отдать 398 злотых по среднему банковскому курсу, а по курсам Visa и Mastercard – уже 402 злотых.

Обратите внимание! Один злотый в гривнах составляет от 10,01 по курсам Visa и Mastercard. То есть 402 злотых – это ориентировочно от 4 024 гривен.

Как происходит двойная конвертация за рубежом

Если лицо рассчитывается карточкой Visa где-то в Европе, например Польша, тогда конвертация происходит следующим образом: гривна – доллар – евро – злотый. Если это карта Mastercard, тогда гривна – евро – злотый.

В Польше украинец, который пользуется гривневой картой Visa, за 100 злотых заплатит почти 23 евро.

Соответственно, 23 евро уже обойдется в 24,6 доллара.

В конечном результате конвертации, 24,6 доллара будет стоить 997 гривен + банковская комиссия (%).

В то же время если пользоваться картой Mastercard, за 100 злотых придется заплатить почти 23 евро, а за 23 евро – 997,6 гривны + банковская комиссия (%).

В таких банках, как "Приватбанк" и Monobank комиссии именно за конвертацию валюты нет.

Как изменилась стоимость 100 долларов в Украине

Курс НБУ

По состоянию на 21 июня валюта составляет 40,51 гривны. Таким образом, сейчас 100 долларов обойдется в 4 051 гривну.

Курс в банках

По данным "Минфина", на сегодня покупка 100 долларов составляет 4 090 гривен.

Курс в обменниках

Ситуация с покупкой валюты в обменниках несколько схожа с ситуацией в банках. Как свидетельствуют данные на finance.ua, стоимость за 100 долларов – 4 100 гривен.

Курс на черном рынке

Стоимость 100-долларовой купюры, по состоянию на 21 июня, составляет 4 087 гривен.