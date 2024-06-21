Скільки коштує 100 доларів у Польщі

Станом на 21 червня, за середнім банківським курсом, долар в Польщі становить майже 4 злотих, а середній картковий курс Visa та Mastercard складає 4,02 злотого. До речі, стягування коштів під час розрахунку картою Visa або Mastercard відбувається по-різному.

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Отже, для того, щоб купити 100 доларів в Польщі доведеться віддати 398 злотих за середнім банківським курсом, а за курсами Visa та Mastercard – вже 402 злотих.

Зверніть увагу! Один злотий в гривнях становить від 10,01 за курсами Visa та Mastercard. Тобто 402 злотих – це орієнтовно від 4 024 гривень.

Як відбувається подвійна конвертація за кордоном

Якщо особа розраховується карткою Visa десь у Європі, наприклад Польща, тоді конвертація відбувається таким чином: гривня – долар – євро – злотий. Якщо це картка Mastercard, тоді гривня – євро – злотий.

В Польщі українець, який користується гривневою картою Visa, за 100 злотих заплатить майже 23 євро.

Відповідно, 23 євро вже обійдеться у 24,6 долара.

У кінцевому результаті конвертації, 24,6 долара коштуватиме 997 гривень + банківська комісія (%).

Водночас якщо користуватися картою Mastercard, за 100 злотих доведеться заплатити майже 23 євро, а за 23 євро – 997,6 гривні + банківська комісія (%).

У таких банках, як "Приватбанк" та Monobank комісії саме за конвертацію валюти немає.

Як змінилася вартість 100 доларів в Україні

Курс НБУ

Станом на 21 червня валюта становить 40,51 гривні. Таким чином, зараз 100 доларів обійдеться в 4 051 гривню.

Курс у банках

За даними "Мінфіну", на сьогодні купівля 100 доларів становить 4 090 гривень.

Курс в обмінниках

Ситуація з купівлею валюти в обмінниках дещо схожа із ситуацією в банках. Як свідчать дані на finance.ua, вартість за 100 доларів – 4 100 гривень.

Курс на чорному ринку

Вартість 100-доларової купюри, станом на 21 червня, становить 4 087 гривень.