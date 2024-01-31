Майже без змін: скільки коштує долар від НБУ сьогодні
Офіційний курс долара опустився за добу лише на 1 копійку, водночас євро виросло на незначні 8 копійок. Втім на завтра регулятор планує суттєво опустити валюти в ціні.
Офіційний курс 31 січня
За даними Нацбанку, офіційний курс 31 січня сягнув 37,87 гривні за долар. Вартість впала всього на 1 копійку проти 30 січня.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,08 гривні, що на 8 копійок більше, ніж було вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 1 лютого:
- Долар – 37,56 гривні,
- Євро – 40,70 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 31 січня долар становить:
- В банках купівля становить 37,75 гривні, а продаж – 38,35 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,57 гривні, а продаж – 38,33 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,13 гривні, а продаж – 38,25 гривні.
Які суми тримають українці вдома
В НБУ розповіли, що у 2023 році загальна кількість готівки в Україні зросла на 6,7% – це на 48,3 мільярда гривень. Таким чином, станом на 1 січня 2024 року, українці тримали "під матрацом" 764,4 мільярда гривень. За даними регулятора, в обігу наразі перебуває:
- 2,7 мільярда банкнот на суму 757,5 мільярда гривень,
- 14,5 мільярда монет на суму 6,7 мільярда гривень.
Серед цікавих фактів щодо готівкового обігу є:
- У 2023 році найбільше зросла кількість монет номіналом 10 гривень, а також відбулося збільшення кількості монет номіналами 5, 2 та 1 гривня. Це пов'язано з вилученням з обігу банкнот менших номіналів.
- Найбільше скорочення кількості в обігу сталося з монетами номіналом 25 копійок.
- Найбільший приріст серед банкнот був у номіналі 1 000 гривень, що пояснюється бажанням людей зберігати заощадження у більших номіналах під час війни.