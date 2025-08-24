В Україні педагоги та науково-педагогічні працівники під час відпустки можуть отримати одноразову допомогу на оздоровлення. У 2025 році вже відомо, який буде її розмір, чи мають право на виплату пенсіонери та хто залишиться без цієї підтримки.

Який розмір оздоровчої допомоги освітянам?

У 2025 році всі педагоги та науково-педагогічні працівники мають право на оздоровчу допомогу у розмірі посадового окладу, нагадує 24 Канал із посиланням на Закон "Про освіту".

Відповідно до статті 57, кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник має право на щорічну одноразову допомогу під час відпустки. Однак обмеження діють для сумісників, тоді як пенсіонери зберігають право на виплати.

Так хто має право на оздоровчу допомогу, а хто ні?

Закон передбачає нарахування "оздоровчих" лише за основним місцем роботи. Відповідно, сумісники таких виплат не отримують.

Водночас освітяни, які отримують пенсію за віком і працюють за строковим трудовим договором, також мають право на відпустку та допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Якщо термін відпустки перевищує строк дії договору, він автоматично продовжується до завершення відпочинку.

Чи виплачують допомогу, якщо працюєш не на повну ставку Для педагогів, які працюють не на повне навантаження, законодавство не встановлює чіткого порядку нарахування оздоровчої допомоги. Водночас на практиці таким працівникам зазвичай виплачують суму, що відповідає повній ставці заробітної плати.

