Какой размер оздоровительной помощи педагогам?

В 2025 году все педагоги и научно-педагогические работники имеют право на оздоровительную помощь в размере должностного оклада, напоминает 24 Канал со ссылкой на Закон "Об образовании".

В соответствии со статьей 57, каждый педагогический и научно-педагогический работник имеет право на ежегодное единовременное пособие во время отпуска. Однако ограничения действуют для совместителей, тогда как пенсионеры сохраняют право на выплаты.

Так кто имеет право на оздоровительную помощь, а кто нет?

Закон предусматривает начисление "оздоровительных" только по основному месту работы. Соответственно, совместители таких выплат не получают.

В то же время педагоги, которые получают пенсию по возрасту и работают по срочному трудовому договору, также имеют право на отпуск и помощь на оздоровление в размере должностного оклада.

Если срок отпуска превышает срок действия договора, он автоматически продлевается до завершения отдыха.

Выплачивают ли помощь, если работаешь не на полную ставку Для педагогов, которые работают не на полную нагрузку, законодательство не устанавливает четкого порядка начисления оздоровительной помощи. В то же время на практике таким работникам обычно выплачивают сумму, соответствующую полной ставке заработной платы.

Что известно о зарплатах педагогов