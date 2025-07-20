Щоб не виживати, а жити: скільки грошей потрібно українцям на пенсії
- Фактичний прожитковий мінімум в Україні перевищує 6 600 гривень, а реальні витрати українців можуть досягати 9 тисяч гривень на місяць.
- Більше 3,2 мільйона пенсіонерів отримують пенсії від 3 001 до 4 000 гривень, тоді як 1,5 мільйона пенсіонерів отримують понад 10 000 гривень.
Питання, скільки має складати пенсія для гідного та комфортного життя в Україні, залишається однією з найгостріших тем. Яку суму справді вважають достатньою українці для гідної старості, читайте далі.
Який розмір пенсії дійсно потрібен українцям для життя у 2025 році?
Економіст Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу наголошує: хоча в бюджеті закладено близько 3 тисяч гривень, фактичний прожитковий мінімум, який щомісяця публікує Мінсоцполітики, вже сягає понад 6 600 гривень, а реальні витрати українців можуть сягати й 9 000 гривень.
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Річ у тім, хоч пенсії зросли на 10,2% за останній рік, інфляція випереджає їх – 14,3%. Через це реальна купівельна спроможність пенсіонерів падає, а їхні виплати фактично втрачають свою цінність.
Якщо порівняти, що в Україні середня пенсія десь на рівні 6 400 гривень, а більша половина пенсіонерів отримують менше аніж середній розмір при тому, що фактичний прожитковий мінімум становить 9 тисяч гривень, то мені важко тут щось говорити.
Водночас за даними Пенсійного фонду:
- понад 3,2 мільйона пенсіонерів отримують виплати від 3 001 до 4 000 гривень, а близько 381 тисячі осіб – до 3 000 гривень;
- від 5 001 до 10 000 гривень отримує близько 3 млн отримувачів із середньою пенсією майже 6 859 гривень;
- а понад 10 000 гривень отримують 1,5 мільйона осіб, середній розмір виплат у цій групі – понад 15 800 гривень.