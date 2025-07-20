Який розмір пенсії дійсно потрібен українцям для життя у 2025 році?

Економіст Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу наголошує: хоча в бюджеті закладено близько 3 тисяч гривень, фактичний прожитковий мінімум, який щомісяця публікує Мінсоцполітики, вже сягає понад 6 600 гривень, а реальні витрати українців можуть сягати й 9 000 гривень.

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Річ у тім, хоч пенсії зросли на 10,2% за останній рік, інфляція випереджає їх – 14,3%. Через це реальна купівельна спроможність пенсіонерів падає, а їхні виплати фактично втрачають свою цінність.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Якщо порівняти, що в Україні середня пенсія десь на рівні 6 400 гривень, а більша половина пенсіонерів отримують менше аніж середній розмір при тому, що фактичний прожитковий мінімум становить 9 тисяч гривень, то мені важко тут щось говорити.

Водночас за даними Пенсійного фонду: