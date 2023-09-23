За яку пенсію платять більше: пояснення щодо різниці між пенсійними виплатами

Інколи пенсіонери можуть обирати яку саме пенсію вони хочуть отримувати. Зазвичай є вибір між пенсією за інвалідністю та за віком. Втім не завжди вибір на користь однієї гарантує більший розмір виплат.

Яка пенсія вигідніша

За словами рівненського пенсіонера Віктора Наконечного, його пенсія становить зараз 2 520 гривень. Втім він вже давно хоче перевестися на іншу пенсію.

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Але в Пенсійному фонді йому відповіли, що пенсійні виплати за віком будуть менші, ніж за інвалідністю. Найцікавіше те, що йому й досі не повідомили, яку пенсію він отримує – за інвалідністю чи за віком.

Пояснення щодо ситуації

Основний розмір пенсії за віком за наявності 22 років стажу становить десь 22% від зарплати особи, яку вона отримувала. Але якщо вона була малою, то відповідно пенсія може бути меншою, ніж мінімальний розмір.

Втім основний розмір пенсії за інвалідністю буде ще нижчим. Але й у такому випадку враховуватимуть доплати, щоб загальна сума становила не нижче 2 520 гривень. Відповідно це той випадок, коли перехід з одного виду пенсії не гарантує більший розмір пенсії.

Який розмір пенсій в Україні

2 520 гривень – це сума мінімальної пенсійної виплати щомісяця для непрацюючих осіб. Розмір виплати буде таким попри те, чи є особа на пенсії за інвалідністю або на пенсії за віком.У такому випадку держава виплачує доплати особам, аби загальний розмір пенсії становив не нижче 2520 гривень.

Нагадуємо, що пенсіонери в Україні можуть отримувати виплати на рівні менш як 2 тисяч гривень. За статистикою розмір виплат складає:

0, 6% пенсіонерів мають 1 227,80 гривні.

10,4% – понад 10 тисяч гривень.

15% – від 4 тисяч до 5 тисяч гривень.

21,3% – від 3 тисяч до 4 тисяч гривень.

23,2% – від 5 тисяч до 10 тисяч гривень.

29, 5% – від 2 тисяч до 3 тисяч гривень.

На сьогодні середній розмір пенсії становить 5 563,34 гривні.