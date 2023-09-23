Какая пенсия выгоднее

По словам ровенского пенсионера Виктора Наконечного, его пенсия составляет сейчас 2 520 гривен. Впрочем, он уже давно хочет перевестись на другую пенсию.

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Но в Пенсионном фонде ему ответили, что пенсионные выплаты по возрасту будут меньше, чем по инвалидности. Самое интересное, что ему до сих пор не сообщили, какую пенсию он получает – по инвалидности или по возрасту.

Обратите внимание! 2 520 гривен – это сумма минимальной пенсионной выплаты ежемесячно для неработающих лиц. Размер выплаты будет таким, несмотря на то, есть ли лицо на пенсии по инвалидности или на пенсии по возрасту.

Объяснение по ситуации

Основной размер пенсии по возрасту при наличии 22 лет стажа составляет 22% от зарплаты лица, которую она получала. Но если она была малой, то соответственно пенсия может быть меньше минимального размера.

Важно! В таком случае государство выплачивает доплаты лицам, чтобы общий размер пенсии составлял не ниже 2 520 гривен.

Впрочем, основной размер пенсии по инвалидности будет еще ниже. Но и в таком случае будут учитываться доплаты, чтобы общая сумма составляла не ниже 2 520 гривен. Соответственно, это тот случай, когда переход с одного вида пенсии не гарантирует больший размер пенсии.

Какой размер пенсий в Украине

Напомним, что пенсионеры в Украине могут получать выплаты на уровне менее 2 тысяч гривен. По статистике размер выплат составляет:

0,6% пенсионеров имеют 1 227,80 гривны.

10,4% – более 10 тысяч гривен.

15% – от 4 тысяч до 5 тысяч гривен.

21,3% – от 3 тысяч до 4 тысяч гривен.

23,2% – от 5 тысяч до 10 тысяч гривен.

29,5% – от 2 тысяч до 3 тысяч гривен.

Важно! На сегодняшний день средний размер пенсии составляет 5 563,34 гривны.