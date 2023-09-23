Какая пенсия выгоднее
По словам ровенского пенсионера Виктора Наконечного, его пенсия составляет сейчас 2 520 гривен. Впрочем, он уже давно хочет перевестись на другую пенсию.
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Но в Пенсионном фонде ему ответили, что пенсионные выплаты по возрасту будут меньше, чем по инвалидности. Самое интересное, что ему до сих пор не сообщили, какую пенсию он получает – по инвалидности или по возрасту.
Объяснение по ситуации
- Основной размер пенсии по возрасту при наличии 22 лет стажа составляет 22% от зарплаты лица, которую она получала. Но если она была малой, то соответственно пенсия может быть меньше минимального размера.
- Впрочем, основной размер пенсии по инвалидности будет еще ниже. Но и в таком случае будут учитываться доплаты, чтобы общая сумма составляла не ниже 2 520 гривен. Соответственно, это тот случай, когда переход с одного вида пенсии не гарантирует больший размер пенсии.
Какой размер пенсий в Украине
Напомним, что пенсионеры в Украине могут получать выплаты на уровне менее 2 тысяч гривен. По статистике размер выплат составляет:
- 0,6% пенсионеров имеют 1 227,80 гривны.
- 10,4% – более 10 тысяч гривен.
- 15% – от 4 тысяч до 5 тысяч гривен.
- 21,3% – от 3 тысяч до 4 тысяч гривен.
- 23,2% – от 5 тысяч до 10 тысяч гривен.
- 29,5% – от 2 тысяч до 3 тысяч гривен.