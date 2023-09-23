Яка пенсія вигідніша

За словами рівненського пенсіонера Віктора Наконечного, його пенсія становить зараз 2 520 гривень. Втім він вже давно хоче перевестися на іншу пенсію.

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Але в Пенсійному фонді йому відповіли, що пенсійні виплати за віком будуть менші, ніж за інвалідністю. Найцікавіше те, що йому й досі не повідомили, яку пенсію він отримує – за інвалідністю чи за віком.

Зверніть увагу! 2 520 гривень – це сума мінімальної пенсійної виплати щомісяця для непрацюючих осіб. Розмір виплати буде таким попри те, чи є особа на пенсії за інвалідністю або на пенсії за віком.

Пояснення щодо ситуації

Основний розмір пенсії за віком за наявності 22 років стажу становить десь 22% від зарплати особи, яку вона отримувала. Але якщо вона була малою, то відповідно пенсія може бути меншою, ніж мінімальний розмір.

Важливо! У такому випадку держава виплачує доплати особам, аби загальний розмір пенсії становив не нижче 2520 гривень.

Втім основний розмір пенсії за інвалідністю буде ще нижчим. Але й у такому випадку враховуватимуть доплати, щоб загальна сума становила не нижче 2 520 гривень. Відповідно це той випадок, коли перехід з одного виду пенсії не гарантує більший розмір пенсії.

Який розмір пенсій в Україні

Нагадуємо, що пенсіонери в Україні можуть отримувати виплати на рівні менш як 2 тисяч гривень. За статистикою розмір виплат складає:

0, 6% пенсіонерів мають 1 227,80 гривні.

10,4% – понад 10 тисяч гривень.

15% – від 4 тисяч до 5 тисяч гривень.

21,3% – від 3 тисяч до 4 тисяч гривень.

23,2% – від 5 тисяч до 10 тисяч гривень.

29, 5% – від 2 тисяч до 3 тисяч гривень.

Важливо! На сьогодні середній розмір пенсії становить 5 563,34 гривні.