Яка виплата надається родинам загиблих Героїв України

Статус Героя України можуть отримати деякі українські військові. Також присвоєння цього звання інколи відбувається уже після смерті оборонця.

Хто має право на винагороду, що надається Герою України

Виплата для Героя України надається особам, які отримали це звання з врученням ордена "Золота Зірка", повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Також ця виплата надається членам сімей військових, які отримали звання Героя України та орден "Золот Зірка" посмертно. Йдеться не про всіх родичів. Членами родини вважаються:

дружина чи чоловік померлого/загиблого;

батьки;

діти.

Грошова винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому присвоєно звання Герой України,

– йдеться у постанові Кабміну.

Зверніть увагу! Станом на 2025 рік, ця виплата – 151,4 тисячі гривень.

Як отримати цю виплату

Надання цієї виплати відбувається через звернення у ПФУ. Зокрема, це можна зробити онлайн, завдяки порталу електронних послуг Пенсійного фонду.

Окрім заяви потрібно також надати копії:

паспорту;

довідки про присвоєння РНОКПП;

свідоцтва про смерть Героя України;

документа, який засвідчує присвоєння звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка";

свідоцтва про народження дитини чи її паспорту – якщо кошти мають бути виплачені дитини;

свідоцтва про народження Героя України – якщо кошти мають бути виплачені батькам загиблого;

свідоцтва про шлюб – якщо кошти мають бути виплачені дружині чи чоловіку.

Рішення районної, районної у місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) – для виплати грошової винагороди дитині Героя України,

– вказується у постанові.

Зауважте! За неповнолітню дитину документи має подати її законний представник.