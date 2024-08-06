Новий транш від ЄС: яку допомогу отримає Україна

Україна отримає нову грошову допомогу віл ЄС. Кошти виділятимуться у рамках програми Ukraine Facility.

Що відомо про новий транш

Рада Євросоюзу схвалила передачу Україні 4,2 мільярда євро. Рішення було ухвалене, завдяки письмовій процедурі.

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Ця допомагає має сприяти підтримці макрофінансової стабільності в Україні. А також подальшому реформуванню країни.

Програмою Ukraine Facility передбачається передача Україні орієнтовно 50 мільярдів євро до 2027 року. Ці гроші надаються у вигляді грантів та позик.

Вказані кошти були передані не просто так. За словами представників Ради ЄС, Україна виконала усі умови, які передбачались у плані реформ, затвердженому раніше. Йдеться про зміни, що стосуються:

управління держфінансами;

бізнес-середовища;

енергетики;

розмінування територій;

управління держпідприємствами.

У Раді ЄС вважають виділення цих коштів важливою подією, зважаючи на складну економічну ситуацію, яка зараз панує в Україні.